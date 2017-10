Suporter Junio JRBL Jogja Harus Saling Kenal

SUPORTER merupakan elemen penting pertandingan. Suporter identik dengan ‘’pemain keenam’’ dalam pertandingan basket. Salah satu penentu kemenangan adalah kehadiran suporter.

Pada Junio JRBL Jogja Series, suporter wajib mengikuti berbagai regulasi. Agar bisa mendukung timnya secara total namun tetap sportif. Technical Meeting (TM) suporter digelar di Radar Jogja (30/9).

‘’Banyak aturan jangan dianggap negatif. Ini justru langkah crew JRBL tetap menjaga sportivitas. Sudah bukan lagi zamannya suporter tawuran, mereka harus saling kenal. Meski rival, tetap mendukung timnya tanpa perlu mengejek lawan,” ujar Koordinator Divisi Keamanan JRBL Leonardus Anggi.

Para suporter tidak hanya diberi aturan, mereka juga diwadahi dengan berbagai award Junio JRBL Jogja Series. Seperti best koordinator, best suporter, dan best koreografi. Hal tersebut supaya mereka fokus pada sisi kreatifitas.

‘’Jelas harus kreatif, karena suporter menggambarkan citra sekolah. Suporter harus dikoordinir dengan baik dan membuat hal-hal positif. Berbagai award ini harus dikejar, caranya dengan berlatih supaya kompak, dikoordinir dengan baik,” ujar Leo, sapaan Leonardus Anggi.

Situasi kondusif harus tercipta saat suporter datang mendukung timnya pada 14-21 Oktober 2017 di GOR UNY. Sejalan dengan itu, Jeffry Setiawan, guru pendamping SMP Budya Wacana Jogja membagi kiat suksesnya.

Para guru hendaknya menemani siswanya beraktivitas, termasuk ketika di JRBL nanti. Meski baru akan pulang sampai sore, yang terpenting adalah mengayomi anak-anak.

‘’Membuat mereka nyaman dan tetap segan karena kami para guru mau berbaur dan turun langsung menemaninya. Pengalaman saya membuktikan dengan cara ini para siswa jadi patuh dan teratur,” pesan Jeffry.

Langganan mendapatkan award Best Suporter, barisan Bhawara Holligan dari SMPN 8 Jogja mulai melakukan pemanasan. Mulai minggu ini mereka berlatih koreografi dan beberapa lagu baru.

‘’Kami akan mulai berlatih minggu ini. Buat mempertahankan gelar juara, kami sudah menyiapkan beberapa koreografi dan lagu baru,” kata Koordinator SMPN 8 Jogja Bima Sakti.

Jeffry mengatakan TM Suporter adalah kegiatan yang penting untuk silaturahmi antara koordinator suporter dan guru. Kegiatan ini membuat para suporter saling kenal.

‘’Buat saya ini adalah salah satu kegiatan membentuk komunitas. Ya komunitas suporter JRBL tahun ini. Sebelum pertandingan dimulai, mereka sudah saling bertemu dan kenalan. Sehingga nantinya ketika di GOR mereka akur dan menjadi teman,” terangnya.

Junio JRBL Jogja Series tinggal beberapa hari lagi. Suporter, tim dance, tim jurnalis, dan tim basket menyiapkan diri dengan terus berlatih di sela aktivitas belajar. (ata/iwa/ong)