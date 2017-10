Stece Kawinkan Gelar Juara NBC

SMAN 6 Jogja sukses menggelar Namche Basketball Championship (NBC) untuk pelajar SMP/MTs se-DIJ. NBC berlangsung di GOR AA YKPN.

Diselenggarakan selama enam hari (24/9-1/10). Ditutup dengan kawin gelar tim basket putra dan putri SMP Stella Duce 1 Jogjakarta. “Semoga event ini bisa mendorong perkembangan basket di Jogja,” ujar ketua panitia NBC Severino Abimanyu.

Abi, begitu Severino disapa, mengatakan event ini terlaksana dengan hasil maksimal. “Acaranya lebih rapi. Final party kami maksimalkan. Tidak hanya basketnya, juga perform-nya,” katanya.

Final dimeriahkan DJ Agik dan DJ Arya, keduanya siswa Namche. Membuat penonton di tribun semakin gegap gempita.

NBC juga dilengkapi lomba fotografi dan best supporter. “Kami ingin anak-anak yang nggak ikut basket bisa tampil lewat suporteran dan fotografi,” ujar Abi.

Target panitia terpenuhi tahun ini. Total ada 29 tim yang mendaftar, tiket yang terjual lebih banyak dari sebelumnya. ‘’Final party lebih meriah, dan followers Instagram kami meningkat,” katanya.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 6 Jogja Ahmad Fatoni bangga siswa-siswinya berinisiatif menggelar NBC. “Anak-anak terbukti punya kemampuan menjadi event organizer,” katanya.

Pemenang NBC, tim putra dimenangi SMP Stella Duce 1 Jogjakarta, disusul SMP Pangudi Luhur Jogjakarta. Tim putri dimenangi SMP Stella Duce 1 Jogjakarta, disusul SMP Budi Mulia Dua Jogja.

Best photographer diraih Michael Amadeo Effendi dari SMP Stella Duce 1. Best supporter diraih SMPN 4 Depok. Most Valuable Player diraih Charles Christian Kurniawan dan Miracle Astrid keduanya dari SMP Stella Duce 1 Jogjakarta. (sde/iwa/ong)