PSIM Sempurnakan Kemenangan !

Hadapi PSCS Cilacap, Hasil Tak Berpengaruh

JOGJA – Meskipun sudah memastikan tiket bertahan di Liga 2, PSIM Jogja tetap akan bermain ngotot saat menghadapi PSCS Cilacap di Stadion Kanjuruhan, hari ini. Poin absolute tetap menjadi target yang harus diraih guna menyempurnakan dua kemenangan sebelumnya.

Ya, pertandingan hari ini memang tidak berpengaruh bagi kedua tim. Laskar Mataram- julukan PSIM Jogja dengan nilai enam dipastikan tidak akan tergeser lagi di pucuk klasemen. Sementara itu, peluang PSCS Cilacap untuk meraih satu tiket runner up terbaik, harus kadas karena di Grup F, Persikawang menutup seluruh laga play off di posisi runner up dengan nilai enam. Meskipun menang melawan PSIM Jogja, dipastikan nilai PSCS Cilacap hanya lima poin.

Asisten Pelatih PSIM Jogja Ananto Nurhani mengatakan, bermain di laga terakhir PSIM tetap akan menurunkan skuad terbaik. Rotasi pemain tetap akan dilakukan guna menggantikan pemain yang mengalami cedera. Tercatat, dua pemain mengalami cedera dan dipastikan tidak bisa tampil di laga terakhir, yakni Fachri Muslim dan Dimas Priambodo. ”Fachri cedera engkel. Tadi pagi kita cek ada pembengkakan. Untuk Dimas ada masalah di lututnya ,” kata Ananto kepada Radar Jogja kemarin (17/10).

Posisi Fachri akan digantikan Andi Kurniawan. Sementara untuk skema yang akan dimainkan tidak akan mengalami perubahan. ”Kepastian komposisi akan kami lihat besok sebelum pertandingan. Tapi setelah komunikasi dengan coach Erwan, kami akan tampil dengan tim terbaik,” jelasnya.

Menurut pria yang akrab disapa Antok ini, tim tidak ingin mengecewakan suporter PSIM yang sudah datang jauh mendukung tim, dari Jogja. ”Mereka sudah jauh-jauh datang ke Malang, jadi kami tetap tunjukkan permainan terbaik kami,” jelas pelatih yang pernah berkarir di tim kepelatihan Deltras Sidoarjo ini.

Manajer PSIM Jogja Agung Damar Kusumandaru mengapresiasi keberhasilan timnya bertahan di Liga 2 dengan jalan yang cukup mulus. Menurutnya, raihan keberhasilan tak lepas dari kerja keras para pemain. ”Kami terus pacu motivasi pemain untuk bertahan di Liga 2, ternyata skuad tampil dengan baik,” jelasnya.(bhn/din/ong)