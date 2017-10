Nothing to Lose, SMPN 4 Depok Siap Berlaga Junio JRBL 2017-2018 Jogja

ROADSHOW Junio JRBL 2017-2018 Jogja Series berakhir dengan kunjungan kru ke SMPN 4 Depok kemarin. Kunjungan disertai sparring antara kru JRBL Jogja melawan tim putra SMPN 4 Depok.

Hasil sparring menjadi milik kru JRBL Jogja dengan skor 45-31. Menunjukkan bahwa para penggawa SMPN 4 Depok harus memaksimalkan latihan terakhir mereka sebelum menjalani laga menghadapi runner up tahun lalu, SMP Stella Duce 1 Jogja (Stece).

“Kami harus menyempurnakan pola, terlebih lagi defense. Terlihat melalui sparring ini, defense kami masih kurang tenang,’’ ujar pelatih dari tim putra SMPN 4 Depok Andika Putra Pratama.

Andika yang sudah melatih SMPN 4 Depok sejak 2015 menyadari timnya masih kurang disiplin defense. “Bukanya minder, kami tau bahwa Stece tim kuat. Mereka runner up tahun lalu. Tetapi bola itu bundar, nothing to lose dan kami serahkan semua ke anak-anak. Saya yakin pasti mereka akan berikan kejutan,’’ ujar Andika.

Hal senada juga dikatakan Point Guard SMPN 4 Depok Dewata Panglipur Al-Hamsyah. Pemain bernomor punggung 24 ini optimistis, hasil latihan selama setahun tidak akan mudah dilangkahi Stece.

“Setahun berlatih untuk JRBL. Kami tak akan membiarkan satu hari memupus hasil dari satu tahun latihan,’’ kata Dewata.

Dia masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki mental rekan-rekannya. Ketidaktenangan di lapangan serta komunikasi yang buruk bisa menjadi bumerang bagi timnya.

Roadshow juga menghadirkan tim putrid SMPN 4 Depok yang optimistis bakal bisa melewati hadangan SMPN 6 Jogja pada pertandingan pertama mereka.

“Persiapan saya rasa bagi tim sudah cukup untuk laga perdana. Hanya komunikasi saja yang kurang,’’ ujar kapten dari tim putrid SMPN 4 Depok Purwi Anis Maharani.

Grezerk, tim dance SMPN 4 Depok juga sudah siap. Mereka bakal mendukung tim mereka bertanding pada laga pembuka Junio JRBL 2017-2018 Jogja Series Sabtu (14/10). Mengusung tema Fire Girl, mereka siap membakar semangat tim mereka sehingga meraih hasil maksimal.

“Kami yakin ID Card kami bakal kami gunakan selama tujuh hari full,” ujar Kapten Grezerk Amanda Putri. (sbe/iwa/ong)