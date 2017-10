Michael Learns to Rock Obati Rindu Penggemar

SLEMAN – Grup band asal Denmark, Michael Learns to Rock (MLTR) memuaskan kerinduan penggemarnya di Jogja dan sekitarnya, Sabtu malam (7/10). Vokalis MLTR Jascha Richter, mampu menghipnotis penggemarnya sembari menyanyikan lagu bersama-sama.

Guna memudahkan penonton menyanyi sesuai dengan lirik lagunya, kru MLTR sengaja menampilkan teks lagu di giant screen yang menjadi back drop panggung. Ribuan penggemar MLTR memenuhi Grand Pacific Hall sekadar melepaskan rindu atas lagu-lagu MLTR yang hits pada 1990-an.

Para personel MLTR sudah nampak sepuh saat menjumpai penggemarnya. Namun, suara Jascha Richter masih persis sama dengan kualitas suaranya 20-an tahun lalu. Penonton yang hadir pun didominasi kalangan dewasa berusia sekitar 40 tahunan.

Sekitar sepuluh lagu mereka bawakan, terutama dari album yang nge-hits pada zamannya. Hampir semua lagu yang dibawakan MLTR mampu membuat penonton bernyanyi bersama. Lagu yang mereka bawakan di antaranya That’s Why, The Actor, Paint My Love, Sleeping Child, You Took My Heart Away, dan 25 Minutes.

Jascha Richter tampil bersama Mikkel Lentz (gitar), dan Kare Wanscher (drum). Sejak 1991, band dengan lagu-lagu ber-beat pelan itu mampu menjual lebih dari 11 juta kopi album di seluruh dunia. MLTR tampil pukul 21.00 usai acara pengundian pemenang nasabah Bank Jateng.

Menggunakan bahasa Inggris, Jascha mencoba melakukan komunikasi di acara yang digelar Bank Jateng tersebut. ”Selamat malam Jogjakarta. Kalian masih ingat kami? Semoga lagu-lagu kami ikut mewarnai hidupmu selama ini dan kalian menjadi bahagia,” ujar Jascha disambut pekik riuh penonton. (iwa/ila/ong)